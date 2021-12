Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagnachmittag (09.12.2021) in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Altenburg eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 16.45 Uhr und 19.20 Uhr die Fensterscheibe der Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zu dem Haus. Sie durchsuchten mehrere Schränke, sollen ersten Erkenntnissen zufolge allerdings nichts gestohlen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

