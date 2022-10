Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei informiert zusammen mit der VHS Oberberg zum Thema Kriminalprävention

Oberbergischer Kreis (ots)

Themen der Kriminalprävention, wie der Einbruchschutz oder Internetsicherheit, stehen im Mittelpunkt von Vorträgen, die die Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis gemeinsam mit der Volkshochschule Oberberg an Samstagen im Oktober, November und Dezember anbietet. Los geht es am Samstag, 29. Oktober, mit dem Online-Vortrag zum Thema "Riegel vor! - wie Einbruchschutz gelingt" (Kurs B2213863). Von 10 bis 11.30 Uhr informieren kriminalpolizeiliche Berater über wirkungsvollen Einbruchschutz, von der Mechanik über die klassische Alarmanlage bis zur Smart Home-Technologie. Auch das richtige Verhalten und staatliche Fördermittel werden thematisiert. "Klicks - Momente für Internetnutzerinnen und -nutzer" lautet das Thema am Samstag, 5. November. Das Internet ist aus vielen Bereichen unseres Lebens kaum mehr wegzudenken. Das machen sich auch Betrüger zunutze. Die Referenten der Polizei geben wertvolle Tipps, wie Sie sicherer im Internet unterwegs sind. Die Gefahr von Viren beim alltäglichen Surfen im Netz, Einfallstore für Kriminelle beim Online-Banking oder bei der Nutzung von Smart-Geräten wie Fernsehern werden thematisiert. Hinweis: Der Vortrag zeigt Hilfen zum sichereren Umgang mit digitalen Geräten auf. Hilfestellung beim Einrichten von Hard- oder Software sind nicht Bestandteil des Vortrags. Die Veranstaltung findet ebenfalls von 10 bis 11.30 Uhr statt (Kurs B2213864). "Kinder und Jugendliche und das Netz - die Schattenseiten von Social Media" (Kurs B2213865) am 26. November (Samstag, 10 bis 11.30 Uhr) ist ein Vortrag für Eltern und Erziehungsverantwortliche, aber auch Lehrer*innen. Die Handlungsempfehlungen der Kriminalprävention der Polizei helfen Ihnen dabei, Ihre Kinder vor Cybermobbing, Sexting und Love Scamming besser zu schützen. Achtung: Der Vortrag ist nicht für Kinder geeignet! Nur Ältere werden Opfer von Betrügern? Falsch! Um besseren Schutz vor Trickdieben und Betrugsmaschen geht es am Samstag, 10. Dezember, von 10 bis 11.30 Uhr beim Vortrag "Ausgetrickst und ausgenommen - wie Sie NICHT zum Opfer werden" (Kurs B2213866). Die Veranstaltung richtet sich ausdrücklich an Menschen jeden Alters! Falsche Gewinnversprechen, vermeintliche Microsoft-Mitarbeiter, Betrugsmaschen per WhatsApp oder dubiose Haustürgeschäfte sind unter anderem Thema bei diesem Vortrag. Natürlich stehen die Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte bei den Veranstaltungen auch für Fragen zur Verfügung. Nach derzeitigem Stand finden bis auf die Veranstaltung "Kinder und Jugendliche und das Netz" alle Veranstaltungen online statt. Alles, was Sie zur Teilnahme benötigen, ist ein internetfähiges Gerät (PC, Tablet oder Smartphone) sowie eine funktionierende E-Mail-Adresse. Anmeldungen und Informationen gibt es bei der VHS Oberberg online auf www.vhs-oberberg.de oder per E-Mail an info@vhs-oberberg.de . Die Teilnahme ist kostenlos.

