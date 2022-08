POL-IZ: 220811.1 Hohenlockstedt: Falsche Microsoft-Mitarbeiter ergaunern mehrere hundert Euro

Itzehoe (ots) - Am Montag wurde eine 80jährige Frau aus Münsterdorf in der Zeit von 12 bis 14 Uhr bei ihren Einkäufen bestohlen. Nach Erledigung der Einkäufe in der Fußgängerzone fuhr diese mit dem Bus nach Hause. Erst dort entdeckte sie, dass ihre Geldbörse nicht mehr da war. Während des Einkaufes hatte die Kundin die Geldbörse in einem Stoffbeutel, den sie über der Schulter trug. Neben persönlichen ...

mehr