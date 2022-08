POL-IZ: 220809.3 Epenwöhrden: Korrekturmeldung zu 220809.1

Bokelrehm (ots) - Am gestrigen Vormittag ist ein derzeit ungenutzter Stall in Bokelrehm in Brand geraten. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen aktuell nicht vor, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Gegen 11.45 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Schuppen auf einem Hof in der Straße Kohlenbek. Zunächst versuchte der Eigentümer die Flammen selbst zu löschen, was allerdings misslang. Letztlich nahm das ...

