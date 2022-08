Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220809.2 Bokelrehm: Brand eines leerstehenden Stallgebäudes

Bokelrehm (ots)

Am gestrigen Vormittag ist ein derzeit ungenutzter Stall in Bokelrehm in Brand geraten. Hinweise auf eine Brandstiftung liegen aktuell nicht vor, die Itzehoer Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 11.45 Uhr kam es zu einem Feuer in einem Schuppen auf einem Hof in der Straße Kohlenbek. Zunächst versuchte der Eigentümer die Flammen selbst zu löschen, was allerdings misslang. Letztlich nahm das gesamte Gebäude trotz des schnellen Einschreitens der Freiwilligen Feuerwehr Schaden. Angrenzende Stallungen, in denen sich Rinder befanden, blieben unversehrt. Die Schadenshöhe dürfte sich auf etwa 15.000 Euro belaufen.

Die Kripo beschlagnahmte den Brandort erst einmal, die Ermittlungen zur Brandursache führt die Itzehoer Kriminalpolizei.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell