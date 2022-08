POL-IZ: 220808.5 Itzehoe: Blutprobe bei Roller-Fahrer

Krempe (ots) - In der vergangenen Woche haben Unbekannte in Krempe das Auto einer Frau massiv beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können. Am vergangenen Donnerstag stellte die Anzeigende ihren Hyundai in der Rathausstraße gegenüber der Hausnummer 30 ab. Als sie am Samstag um 11.00 Uhr zu dem Wagen zurückkehrte, musste ...

