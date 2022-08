Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220808.2 Büsum: Beschuldigter leistet nach Trunkenheitsfahrt Widerstand und verletzt Polizisten

Büsum (ots)

Nach der Trunkenheitsfahrt mit einem Fischkutter im Büsumer Landeshafen hat der Beschuldigte während des Transports zur Blutprobenentnahme erheblichen Widerstand geleistet und einen Beamten so schwer verletzt, dass dieser aktuell nicht mehr dienstfähig ist.

Nachdem ein Büsumer mit seinem Kutter betrunken im Hafenbecken unterwegs gewesen ist und während der Fahrt ein anderes Schiff beschädigt hatte, ordneten Beamte der Wasserschutzpolizeistation Husum eine Blutprobenentnahme bei dem 31-Jährigen an. Ein Atemalkoholtest hatte zuvor ein Ergebnis von 1,93 Promille geliefert. Den Transport des Mannes zum Heider Krankenhaus übernahmen Dithmarscher Beamte in einem Streifenwagen. In Oesterdeichstrich schlug der Beschuldigte plötzlich mehrfach mit der Faust auf einen Polizisten ein und trat ihn. Es entstand ein Gerangel, das Polizeifahrzeug stoppte und schließlich brachten mehrere Polizisten den Aggressor unter Einsatz von Pfefferspray zu Boden und fesselten ihn. Der Widerstand setzte sich später in der Klinik fort, als dem Mann Blut entnommen werden sollte. Erneut mussten die Einsatzkräfte einschreiten, schließlich erfolgte eine Fixierung des Dithmarschers auf dem Krankenbett.

Der Büsumer wird sich nun wegen der Trunkenheit, wegen des tätlichen Angriffs und wegen des Widerstandes verantworten müssen. Ein Beamter erlitt durch die Schläge und Tritte einige Verletzungen und war nach dem Einsatz nicht mehr dienstfähig.

Merle Neufeld

