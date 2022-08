Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220807.1 Wacken: Festival ist beendet, Rückreiseverkehr läuft nach Plan

Wacken (ots)

Das Wacken Open Air 2022 verlief ruhig und störungsfrei. Der Rückreiseverkehr ist derzeit noch in vollem Gange. In einem Radius von 50 Kilometern verläuft die Abreise störungsfrei. Verkehrsteilnehmer müssen mit Wartezeiten am Hamburger Kreuz Nordwest und an der Glückstädter Fähre rechnen. Verkehrsteilnehmer folgen den Leitsystemen des Veranstalters und den Verkehrsregelungen der Polizei, so das positive Fazit der Einsatzkräfte. Im Tagesverlauf wird aktuell der Rückreiseverkehr von noch 15% der Abreisenden geregelt.

