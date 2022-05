Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Schwerverletztes Kind nach Sturz aus dem Fenster

Euskirchen (ots)

Am Abend des 14.05.2022 gegen 21:25 Uhr meldeten Anwohner eines Mehrfamilienhauses auf der Kommerner Straße, dass ein Kind aus einem Fenster gestürzt sei. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass das 2 jährige Mädchen offensichtlich in einem durch die Eltern unbeobachteten Moment über einen Tisch auf die Fensterbank des geöffneten Fensters im zweiten Obergeschoß geklettert war. Von dort stürzte es dann in einen Innenhof. Nach notärztlicher Versorgung wurde das Kind schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

