Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer schwerverletzt

Nettersheim (ots)

Am Samstag den 14.05.2022 befuhr gegen 08:30 Uhr eine 41 jährige aus dem Bereich Nettersheim mit ihrem Pkw die L 115 von Tondorf in Richtung Engelgau. In Höhe der Einfahrt zu einer Pferdekoppel wollte sie ihr Fahrzeug wenden. Hierbei übersah sie augenscheinlich einen ihr entgegenkommenden 57 jährigen Motorradfahrer aus dem Bereich Blankenheim. Der Motorradfahrer stieß daraufhin in die rechte Fahrzeugseite des wendenden Pkw und kam anschließend zu Fall. Hierdurch zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Pkw Fahrerin wurde leichtverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die L 115 war zum Zwecke der Unfallaufnahme mit Unterstützung des Verkehrsunfallaufnahmeteams der Polizei Köln für mehrere Stunden vollständig gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell