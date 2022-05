Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nackter Mann auf dem Pützbergring

Euskirchen (ots)

Donnerstagabend (18.00 Uhr) wurde die Polizei durch eine Anwohnerin des Pützbergringes über einen nackten Mann vor ihrer Haustür in Kenntnis gesetzt. Bei Eintreffen der Polizei stand ein nackter 29-Jähriger aus der hiesigen Obdachlosenszene auf der Straße. Er gab an von mehreren Personen überfallen worden zu sein. Da er entsprechende Verletzungen aufwies, wurde ein Rettungswagen hinzugerufen. Ermittlungen ergaben, dass sich der vermeintliche Tatort auf einem Grundstück in der Nähe der Gottlieb-Daimler-Straße befand. Hier wurde ein weiterer polizeibekannter Mann schlafend angetroffen. Er wies Blutanhaftungen an den Händen auf. Auch befand sich die komplette Kleidung des 29-Jährigen in seiner Nähe. Der 55-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Ein Rettungswagen brachte den 29-Jährigen in ein Krankenhaus. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert. Die Aufklärung der genauen Tatumstände ist nun Gegenstand weiterer polizeilicher Ermittlungen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell