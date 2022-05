POL-EU: Mit Fahrrädern zusammengestoßen

Euskirchen (ots) - Mittwochmorgen (09.00 Uhr) bemerkte der Eigentümer einer Lagerhalle an der Alfred-Nobel-Straße den Einbruch in seine Halle. Unbekannte hatten eine Zugangstür aufgehebelt und aus der Halle mehrere Bautrockner und Arbeitsgeräte entwendet. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Euskirchen Pressestelle Telefon: 02251/799-203 od. 799-0 Fax: 02251/799-90209 E-Mail: ...

mehr