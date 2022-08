Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 220805.4 Itzehoe: Diebstahl am frühen Morgen

Itzehoe (ots)

Als sich eine Seniorin am Donnerstagmorgen in einem Supermarkt in Itzehoe aufhielt, hat ein Unbekannter ihr das Portemonnaie entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Um 07.15 Uhr erledigte eine 84-Jährige bei Rewe im Alsenskamp ihre Einkäufe. Ihre Geldbörse trug die Frau währenddessen in einer Tasche bei sich. An der Kasse musste die Itzehoerin dann feststellen, dass ihr Portemonnaie mit Bargeld weg war. Eine verdächtige Person hatte die Dame während des Shoppens nicht bemerkt.

Hinweise zu dem Dieb nimmt die Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 entgegen.

Merle Neufeld

