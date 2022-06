Polizei Bonn

POL-BN: Taschendiebstahl in der Bonner Innenstadt - Polizei warnt vor den Tricks der Taschendiebe

Bonn (ots)

Eine 51-Jährige Frau wurde in der letzten Woche in der Bonner Innenstadt Opfer von Taschendieben. In einem Supermarkt auf der Poststraße entwendeten die Täter aus einer Umhängetasche ihre Geldbörse.

Der Diebstahl könnte sich so oder so ähnlich abgespielt haben: https://polizei.nrw/node/18787

Die Bonner Polizei registrierte in den letzten Wochen gerade in den Innenstadtbereichen von Bonn und Bad Godesberg steigenden Zahlen von Taschendiebstählen. Machen Sie es den Taschendieben so schwer wie möglich und vermeiden Sie Tatgelegenheiten:

- Rechnen Sie vor allem in Menschenmengen damit, dass Diebe Sie ablenken wollen, um Sie zu bestehlen. Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von Unbekannten angesprochen oder angerempelt werden.

- Tragen Sie Wertsachen und Dokumente nicht in der Handtasche bei sich, sondern verteilen Sie sie in verschlossenen Innentaschen Ihrer Oberbekleidung. Empfehlenswert sind auch Brustbeutel, Gürtelinnentaschen oder Geldgürtel.

- Tragen Sie Ihre Hand- oder Umhängetasche stets verschlossen unter den Arm geklemmt und mit dem Verschluss zum Körper. In Geschäften, Fußgängerzonen oder ähnlich belebten Bereichen sollten Sie auch Rucksäcke immer verschlossen unter dem Arm tragen.

In den nachfolgenden Videos sind die Tricks der Taschendiebe anschaulich dargestellt:

Diebstahl in Bus und Bahn, Drängel- oder Rempeltrick: https://polizei.nrw/node/18690 Diebstahl auf der Rolltreppe: https://polizei.nrw/node/18789 Diebstahl beim Einkauf: https://polizei.nrw/node/18787 Antänzer-Trick: https://polizei.nrw/node/18687

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell