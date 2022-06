Polizei Bonn

POL-BN: Kioskeinbruch in Bad Godesberg - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

Am 14.06.2022, gegen 02:00 Uhr, informierte ein Zeuge die Polizei über einen Einbruch in einen Kiosk auf der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Godesberg. Eine kurze Zeit später vor Ort eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte an dem Objekt, das sich an den U-Bahn-Haltestellenbereich "Stadthalle" anschließt, entsprechende Spuren fest. Neben der Beschädigung eines Fensters waren auch entsprechende Spuren an der Zugangstüre sichtbar - die Türe stand bei der Inaugenscheinnahme des Tatortes offen. Vor dem Kiosk fanden die Beamten auf einer Grünfläche neben einem Rucksack und mehreren Tabak- und Zigarettenpackungen auch eine Tüte mit möglichem Aufbruchswerkzeug.

Die durchgeführten Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen führten bislang nicht zur Festnahme der der/des Täter(s) - möglicherweise sind der oder die Unbekannten(n) unmittelbar vor der Zeugenbeobachtung vom Ort des geflohen.

Das zuständige KK 16 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die in dem Zeitraum zwischen 00:00 und 02:30 Uhr Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

