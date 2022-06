Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Kriminalpolizei ermittelt nach Sexualdelikt

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Mann, der in der Nacht zu Samstag (11.06.2022) eine 18-jährige Frau an der Ecke Bornheimer Straße/Ellerstraße attackiert haben soll.

Zur Tatzeit gegen 00:35 Uhr ging die Geschädigte stadtauswärts über die Bornheimer Straße, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Die 18-Jährige ignorierte den Mann, der sie daraufhin festhielt und versuchte, ihre Oberbekleidung herunterzuziehen und ihre Hose zu öffnen. Die Geschädigte setzte sich dagegen mit einem Tritt zur Wehr. Der Unbekannte ließ dann von ihr ab und ging in Richtung Viktoriabrücke davon. Er kann bislang nur als etwa 20-30 Jahre alt, rund 1,80 m groß und mit einem schwarzen Trainingsanzug bekleidet beschrieben werden.

Das Tatgeschehen wurde wenig später der Polizei gemeldet. Eine dann eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen des Tatverdächtigen.

Das zuständige Kriminalkommissariat 12 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Die Ermittler fragen: Wer hat den beschriebenen Tatverdächtigen in der Nacht zu Samstag in Tatortnähe gesehen? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise an 0228 15-0 oder KK12.Bonn@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell