POL-BN: Bonn-Friesdorf: Unbekannte bei Einbruchsversuch überrascht

Bonn (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am späten Freitagabend (10.06.2022) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße "Im Erlengrund" einzubrechen.

Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte einer der mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 22:50 Uhr auf das Grundstück des Hauses, betrat einen Balkon, schob den Rollladen hoch und versuchte, die Türe aufzuhebeln. Eine Nachbarin, die auf die Geräusche aufmerksam geworden war, entdeckte daraufhin einen Unbekannten, der vor dem Balkon stand. Der Mann, der sich dann mit einem weiteren, für die Zeugin nicht sichtbaren Begleiter unterhalten haben soll, kann bislang als etwa 20-40 Jahre alt, dunkel gekleidet und mit medizinischer Schutzmaske beschrieben werden. Beide flüchteten nach Ansprache durch die Zeugin über einen Gartenzaun in Richtung Wald.

Eine unmittelbar eingeleitete Nahbereichsfahndung führte nicht mehr zum Antreffen der flüchtigen Tatverdächtigen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Generell appelliert die Bonner Polizei zum Schutz vor Einbruch: Wohnung sichern, aufmerksam sein und bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend die Polizei über Notruf 110 rufen.

