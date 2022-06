Polizei Bonn

POL-BN: Bonner City: E-Scooterfahrer missachtete Rotlicht zeigende Ampelanlage - Verdacht des Fahrens unter Alkoholeinwirkung - Führerschein beschlagnahmt

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 12.06.2022, gegen 04:40 Uhr, war 29-jähriger Fahrer mit seinem E-Sooter auf der Thomas-Mann-Straße in Richtung Berliner Platz unterwegs. An der Kreuzung zur Budapester Straße beobachtet die Besatzung eines Streifenwagens der Bonner Polizei, wie er trotz Rotlicht zeigender Ampelanlage in den Kreuzungsbereich einfuhr. Als der Fahrer die Polizisten bemerkte, bremste er im Kreuzungsbereich ab und geriet ins Taumeln. Als er dann versuchte, seine Fahrt an dem Streifenwagen vorbei fortzusetzen, hielt ihn einer der Beamten an einem Arm fest - hierbei kam der Polizist zusammen mit dem Verdächtigen zu Fall.

Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrers fiel den Einsatzkräften neben der undeutlichen Sprache auch sein unsicherer Gang auf. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,7 Promille ergeben hatte, wurde zur Beweissicherung die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Darüber hinaus beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 29-Jährigen, den nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet.

Das zuständige Verkehrskommissariat führt hierzu die weitergehenden Ermittlungen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell