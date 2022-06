Polizei Bonn

POL-BN: Trickdiebe bestehlen Senioren - Vorsicht vor falschen Handwerkern!

Bonn (ots)

Trickdiebe versuchen immer wieder an die Ersparnisse meist von älteren Menschen zu gelangen. Unter verschiedenen Vorwänden bitten die Täter um Einlass in die Wohnungen ihrer Opfer, um sie dann in einem unbeobachteten Moment zu bestehlen. Mal geben die Täter vor, eine Nachricht für einen Nachbarn hinterlassen zu wollen oder aber man bittet um ein Glas Wasser. Gerne geben die Diebe auch vor, Leitungen in der Wohnung als angebliche Mitarbeiter oder im Auftrag eines Wasserversorgers überprüfen zu müssen.

So auch in mehreren Fällen, die in den letzten Wochen bei dem auf Betrugsdelikte spezialisierten Kriminalkommissariat 24 der Bonner Polizei angezeigt wurden. Mit der Legende eines angeblichen Wasserrohrbruches gaben die Betrüger vor die Leitungen im Haus oder in der Wohnung überprüfen zu müssen. Gelangen die Täter schließlich in die Wohnräume, lenken sie ihre Opfer ab und entwenden in der Wohnung deponierten Schmuck, Bargeld oder auch die Handtasche aus dem Haus- bzw. Wohnungsflur.

Bitte beachten Sie folgende Präventionshinweise:

- Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung. Sie sind grundsätzlich nicht verpflichtet, jemanden unangemeldet in die Wohnung zu lassen.

- Öffnen Sie Ihre Tür immer nur mit vorgelegter Türsperre. Ist keine Türsperre vorhanden, öffnen Sie nicht. Sprechen Sie durch die geschlossene Tür.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Rufen die im Zweifel die Hausverwaltung oder den Hausmeister an, ob alles seine Richtigkeit hat.

- Lassen Sie sich auch bei angeblichen Notfällen, zum Beispiel einem Rohrbruch, nicht drängen. Fragen Sie im Zweifel bei den Stadtwerken, beim Hausmeister oder bei Nachbarn telefonisch nach.

- Informieren Sie sofort die Polizei über den Notruf 110, wenn Ihnen eine Person verdächtig erscheint.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell