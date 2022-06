POL-BN: Autoknacker in Bonner Nordstadt beobachtet - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots) - Am 08.06.2022, in dem Zeitraum zwischen 14:00 und 15:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Erdgeschosswohnung auf der Trierer Straße in Bonn-Poppelsdorf ein. Nach dem derzeitigen Sachstand schoben die Unbekannten einen teilweise herabgelassenen Rolladen hoch und verschafften sich dann durch das Öffnen eines in Kippstellung stehenden Fensters Zugang in die ...

