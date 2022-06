Polizei Bonn

POL-BN: Weststadt: Unbekannte entwendeten hochwertige Fahrräder aus Keller - Wer hat etwas beobachtet?

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 02.06.2022, gegen 18:00 Uhr, und dem 07.06.2022, gegen 18:00 Uhr, wurden aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses auf der Meckenheimer Allee insgesamt drei Fahrräder entwendet. Nach den bisherigen Ermittlungen waren die Unbekannten auf noch nicht abschließend geklärte Art und Weise zunächst in das Treppenhaus des Objektes gelangt. Sie begaben sich dann in den im Kellergeschoss gelegenen Radkeller, aus dem sie drei hochwertige Fahrräder entwendeten:

ein schwarzes Mountainbike "Radon" ein grau-neongelbes Rennrad "Cube und ein hellblaues Trekkingrad

Die Diebe entfernten sich mit ihrer Beute im Wert von mehreren tausend Euro unerkannt vom Ort des Geschehens. Das zuständige KK 33 hat die weiteren Ermittlungen zu den Diebstählen übernommen. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu den Fahrraddiebstählen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell