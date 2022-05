Emmerich (ots) - Auf der Straße Helenbusch kam es zwischen Freitag (29.04.2022) und Samstag (30.04.2022) zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Skoda beschädigt wurde. Der Nutzer des Skodas hatte den Firmenwagen am Freitag gegen 20:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 14 abgestellt. Am Samstag gegen 17:00 Uhr entdeckte er einen Frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel. ...

mehr