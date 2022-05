Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wochenbilanz der Verkehrskontrollen

Polizei hat Temposünder im Blick

Kreis Kleve (ots)

In der Woche vom 25.04.2022 bis 01.05.2022 stellte die Polizei Kleve bei Schwerpunktkontrollen 244 Geschwindigkeitsverstöße fest. Zusätzlich stellten die Beamtinnen und Beamten 71 weitere Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung fest. Hier ging es um die Handybenutzung während der Fahrt, Vorfahrtsverletzungen und Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes. Auch 31 Rad Fahrende mussten ein Verwarngeld entrichten, weil sie sich nicht an die geltenden Regeln gehalten hatten. Weiterhin führte die Polizei LKW-Kontrollen durch. Bei 17 der überprüften Fahrzeuge wurden Mängel festgestellt, die geahndet wurden. Davon war ein Fall besonders erschreckend:

Am Montag (25. April 2022) gegen 12:30 Uhr hielt eine Polizeistreife einen Kleintransporter auf der Wiesenstraße in Kleve an, um ihn zu überprüfen. Das Fahrzeug hatte noch bis September 2022 TÜV, war jedoch völlig verkehrsunsicher. Das stellte nicht nur die Polizei, sondern auch ein Prüfingenieur fest, dem der Wagen vorgeführt wurde. Neben starken Durchrostungen an wichtigen tragenden Teilen, verlor der Transporter beim Bremsen über undichte Bremsleitungen seine Bremsflüssigkeit. Mehr als 15 weitere erhebliche Mängel wurden zusätzlich festgestellt. Daraufhin zogen die Beamten das Fahrzeug aus dem Verkehr und stellten die Kennzeichen und die Zulassungsbescheinigung sicher. Im Anschluss leiteten sie ein Bußgeldverfahren ein. Vom 4. bis 10. Mai findet die Roadpol-Woche "Alkohol und Drogen" statt, in der verstärkt kontrolliert wird. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell