Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Rotes Fahrzeug nach Unfallflucht gesucht

Emmerich (ots)

Auf der Straße Helenbusch kam es zwischen Freitag (29.04.2022) und Samstag (30.04.2022) zu einer Verkehrsunfallflucht bei der ein geparkter Skoda beschädigt wurde.

Der Nutzer des Skodas hatte den Firmenwagen am Freitag gegen 20:00 Uhr ordnungsgemäß am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 14 abgestellt. Am Samstag gegen 17:00 Uhr entdeckte er einen Frischen Unfallschaden am vorderen linken Kotflügel. Vom Verursacherfahrzeug, bei dem es sich nach ersten Erkenntnissen um einen roten Wagen handeln könnte, fehlte jede Spur.

Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

