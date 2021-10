Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: 68-Jährige widersetzt sich polizeilichen Maßnahmen

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Samstagnachmittag beabsichtigen Beamte der Sonneberger Polizei die Verkehrskontrolle einer Fahrzeugführerin auf dem Norma-Parkplatz, welche keine Kennzeichen an ihrem PKW angebracht hatte. Die Frau, welche zunächst jegliche Angaben als auch die Überprüfung ihrer Identität vehement verweigerte, konnte erst nach dem angedrohten und schließlich vollzogenen Einsatz von Pfefferspray dazu bewogen werden, ihr Fahrzeug zu verlassen. Die Mitnahme der 68-Jährigen auf die Dienststelle machte sich erforderlich, als sie weiterhin keinerlei Angaben zu ihrer Identität als auch zu den aufgefunden Fantasie-Kennzeichen in ihrem Kofferraum machte. Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen sowie der Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel und Kennzeichen wurde die Beschuldigte schließlich von der Dienststelle entlassen. Sie erwarten nun mehrere Strafanzeigen.

