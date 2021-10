Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Fahrerin muss LKW ausweichen und fährt gegen Schutzplanke- Zeugen gesucht

Meuselbach (ots)

Am 22.10.2021 ereignete sich auf der Landesstraße 2648, ca. 600 m nach Ortsausgang Meuselbac,h in Richtung Einmündung zur Landesstraße 1112 ein Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte befuhr die L 2648 von Meuselbach kommend in Richtung Einmündung zur L 1112. In einer Kurve kam ihr ein Lkw mit Anhänger entgegen, welcher mittig fuhr. Infolgedessen musste die Geschädigte ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. Der Lkw Fahrer entfernte sich, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

