Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Möglicher Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfall

Seltendorf (ots)

In der Nacht von Sonntag zu Montag verunglückten zwei Jugendliche/ Heranwachsende auf der Bundesstraße 89 und wurden dadurch leicht verletzt. Ein 18-Jähriger befuhr die Bundesstraße im Bereich Seltendorf in Richtung Grümpen und kam - möglicherweise aufgrund eines angegebenen Sekundenschlafes - kurz vor 02 Uhr mit seiner 14-jährigen Beifahrerin von der Fahrbahn ab. Die jungen Leute kamen vorsorglich, jedoch weitesgehend unverletzt, ins Krankenhaus, am Fahrzeug entstand Sachschaden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe befand sich ebenfalls die Feuerwehr im Einsatz.

