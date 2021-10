Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendliche nach Sprühen von Graffiti erwischt

Bad Blankenburg (ots)

Am Freitagnachmittag teilte eine Zeugin vier Jugendliche mit, welche im Zeigerheimer Weg in Bad Blankenburg auf einem Spielplatz Graffiti sprühten. Im Rahmen der Fahndung konnten vier Jugendliche im Alter von 16 bis 26 Jahren in Tatortnähe festgestellt werden - sie räumten die Schmierereien ein. Möglicherweise kommen die Jugendlichen auch für mindestens eine weitere Sachbeschädigung durch Graffiti im Bereich der Rudolstädter Straße in Frage - dies wird gegenwärtig ermittelt. Nach allen erfolgten, polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten unter Aussprache eines Platzverweises der Örtlichkeit verwiesen.

