Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss gegen Mauer gefahren

Unterweißbach (ots)

Eine 32-Jährige befuhr Dienstagabend mit einem Renault die Landstraße von Oberweißbach nach Unterweißbach. Als sie dem Straßenverlauf der Oberweißbacher Straße auf die Lichtetalstraße in Unterweißbach folgte, kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte gegen eine Grundstücksmauer. Dabei entstand Sachschaden am PKW sowie an der Mauer. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,01 Promille, der Drogenvortest verlief positiv. Daraufhin erfolgten eine Blutentnahme im Krankenhaus sowie die Sicherstellung des Führerscheins.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell