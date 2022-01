Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Ermittlungen nach Verstoß gegen das Sprengstoffgesetz

Gefährliche Körperverletzung

Rudolstadt (ots)

Bereits am Freitagvormittag kam es in einer Schule am Bayreuther Platz in Rudolstadt zu einem Vorfall, wodurch mehrere Schüler leicht verletzt wurden. Eine bislang unbekannte Person zündete während einer Pause einen Böller im Treppenhaus der Schule, sodass fünf Kinder (männlich und weiblich, zwischen 10-14 Jahren alt) durch das Knallgeräusch Ohrenschmerzen erlitten und sich anschließend in ärztliche Behandlung begaben - bisherigen Erkenntnissen zufolge gab es glücklicherweise keine weiteren Verletzungen zu beklagen. Eine Beschädigung des Gebäudes fand nicht statt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen sowie der/ des bislang unbekannten Beschuldigten dauern an - die Reste des Knallkörpers (Art Silvesterknaller) wurden sichergestellt. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell