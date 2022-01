Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Vier Beschuldigte zu Moped- und Fahrraddiebstählen bekannt

Saalfeld (ots)

Am Sonntagabend wurden mehrere Täter zu verschiedenen Moped-Diebstählen aus der Vergangenheit bekannt. Nachdem kurz vor 22 Uhr der Diebstahl eines Mopeds aus der Saalstraße mitgeteilt wurde, führten die Ermittlungen und Spuren in der Tatnacht schließlich zu vier Verdächtigen, welche in der Prinz-Louis-Ferdinand-Straße in Saalfeld aufgegriffen wurden. In verschiedenen Kellern wurden mehrere kürzlich entwendete Mopeds und Fahrräder aufgefunden, welche entsprechenden Diebstahlshandlungen zugeordnet werden können- die Ermittlungen diesbezüglich dauern jedoch noch an. Gegen drei Männer sowie eine Frau im Alter zwischen 18-66 Jahren wird nun aufgrund des Verdachts des mehrfachen Besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten zunächst von der Dienststelle entlassen.

