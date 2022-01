Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Samstag, dem 08.01.2022, ereignete sich gegen 07:15 Uhr, in Saalfeld im Bereich der Südstadtbrücke ein Verkehrsunfall mit anschließenden Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte befuhr mit ihrem Pkw VW Polo die B 85 von Obernitz kommend und beabsichtigte, nach links auf die Südstadtbrücke abzubiegen. Ein unbekannter Fahrzeugführer bog von der Südstadtbrücke kommend nach rechts auf die B 85 ein, verlor jedoch hierbei aufgrund der Fahrbahnglätte die Gewalt über sein Fahrzeug, sodass dieses sich drehte und seitlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Die Geschädigte wich nach rechts aus um einen Zusammenstoß zu vermeiden und prallte in der Folge mit dem rechten Vorderrad gegen den Bordstein. Hierbei wurde Sachschaden an der Felge verursacht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Es ist bislang u.a. bekannt, dass es sich um einen roten Pkw bei dem Unfallflüchtigen handelte. Zeugen als auch der gesuchte Fahrzeugführer werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst Saalfeld zu melden.

