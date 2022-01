Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Brandfall

Probstzella (ots)

Aus bisher unbekannter Ursache brach im Erdgeschoss in einem Wohnhaus in der Probstzellaer Bahnhofstraße ein Brand aus. Die beiden Hausbewohner konnten sich allein aus dem Haus begeben, wurden dabei aber verletzt. Aufgrund der Löscharbeiten musste die B85 ab etwa 3.20 Uhr voll gesperrt werden. Die Löscharbeiten und die Vollsperrung dauern bis jetzt an. Zur Schadenshöhe sind noch keine Angaben möglich.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell