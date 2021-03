Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Dieb hatte einfaches Spiel

Besonderes einfach hatte es gestern ein bislang unbekannter Dieb auf einem Tankstellengelände in der Hafenstraße in Germersheim. Ein 55-jähriger Autofahrer lies während des Bezahlvorgangs den Zündschlüssel in seinem unverschlossenen PKW stecken. Der Dieb nutzte diesen Moment und fuhr mit dem fremden PKW davon. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen älteren silbernen VW Touran mit einem auffälligen Schaden an der rechten Fahrzeugseite und einem Zeitwert von etwa 2.500 Euro. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung fehlt von dem Fahrzeug bislang jede Spur. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des Fahrzeugs geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

