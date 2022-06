POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Autotür geöffnet - Radfahrerin bei "Dooring"-Unfall verletzt

Bonn (ots) - Zwei bislang unbekannte Männer versuchten am späten Freitagabend (10.06.2022) in die Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Straße "Im Erlengrund" einzubrechen. Nach dem derzeitigen Sachstand gelangte einer der mutmaßlichen Einbrecher zur Tatzeit gegen 22:50 Uhr auf das Grundstück des Hauses, betrat einen Balkon, schob den Rollladen hoch und versuchte, die Türe aufzuhebeln. Eine Nachbarin, die auf die ...

mehr