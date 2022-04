POL-MA: Walldorf: Unfallflucht auf Aldi-Parkplatz; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Donnerstagmittag verschafften sich eine Frau und ein Mann unter dem Vorwand Antiquitäten zu kaufen Zutritt in eine Wohnung in der Weißenburgstraße. Dort verwickelten sie den lebensälteren Bewohner gegen 12:30 Uhr in ein Gespräch und nutzten die Ablenkung zum Diebstahl einer Geldkassette sowie eines Etuis mit Bargeld. Als der Bewohner den ...

mehr