Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Trickdiebe erbeuten Bargeld - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim (ots)

Am Donnerstagmittag verschafften sich eine Frau und ein Mann unter dem Vorwand Antiquitäten zu kaufen Zutritt in eine Wohnung in der Weißenburgstraße. Dort verwickelten sie den lebensälteren Bewohner gegen 12:30 Uhr in ein Gespräch und nutzten die Ablenkung zum Diebstahl einer Geldkassette sowie eines Etuis mit Bargeld. Als der Bewohner den Diebstahl von mehreren tausend Euro bemerkte, waren die beiden Täter bereits mit der Beute flüchtig.

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Die vermeintlichen Täter können wie folgt beschrieben werden:

männlich, 1,75 m groß, ca. 35 Jahre alt, kräftige Statur, rundes Gesicht, gepflegtes Äußeres Vollbart, lange schwarze Haare bis zum Nacken, trug ein dunkles braunes T-Shirt, dunkelbraune Jacke mit Kapuze, hellbraune Schuhe mit weißen Streifen, schwarze Ledertasche (Laptoptasche), sprach dezentem Mannheimer Dialekt, laut eigenen Angaben aus Mannheim

weiblich, 1,65 m groß, ca. 25 Jahre alt, kräftige Statur, rundes Gesicht, schwarze lange Haare bis zur Brust zum Zopf zusammengebunden, auffällige bunte Ohrringe, bekleidet mit einer Bluse im Tigermuster mit Kragen, schwarzer knielanger Rock, schwarze Lackschuhe, Ehering und Armband

Möglicherweise versuchten die beiden Beschriebenen schon zuvor Kontakt mit anderen Bewohnern des Stadtteils aufzunehmen umso in deren Wohnungen zu gelangen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, selbst betroffen waren oder die Gesuchten identifizieren können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621 833970 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

