Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8 - Gemarkung Leonberg: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Gegen 12.40 Uhr befuhr am Karfreitag ein 24-jähriger VW-Fahrer den linken Fahrstreifen der zweispurigen Überleitung der A8/A81 in Richtung Karlsruhe/Heilbronn. Ein vor dem VW fahrender 67-jähriger Lenker eines Mercedes musste wegen des hohen Verkehrsaufkommens abbremsen, was der 24-Jährige zu spät bemerkte und auf den Mercedes auffuhr. In der Folge konnte ein sich der Unfallstelle nähernder 37-jähriger Mercedesfahrer ebenfalls nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr seinerseits auf den Mercedes des 67-jährigen auf, welcher dadurch erneut auf den VW aufgeschoben wurde. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 37-Jährige leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 21.000 Euro. Der Pkw des 37-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Zu nennenswerten Verkehrsstörungen kam es während der Unfallaufnahme nicht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell