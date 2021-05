Polizei Gütersloh

POL-GT: Am Cronsbach - Sachbeschädigung und Vandalismus auf Baustelle

Gütersloh (ots)

Steinhagen (FK) - Bereits in der vergangenen Woche (05.05./ 06.05.) sind bislang unbekannte Personen auf eine Baustelle an der Straße Am Cronsbach eingedrungen.

Die Unbekannten drangen gewaltsam durch den Bauzaun auf das Gelände. Derzeitigen Erkenntnissen nach versuchten sie zunächst vergeblich einen Aufsitzrasenmäher zu starten. Anschließend bewegten sie einen Bagger über das Gelände und zerstörten unter anderem Asphalt.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Sachverhalt machen? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell