LPI-G: Hausfassade in Altenburg mit Graffiti besprüht

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Zwischen dem 16.04. und dem 19.04.2022 brachten bislang unbekannte Täter mehrere unleserliche Schriftzüge an der Rückseite eines Geschäftes in der Meinersdorfer Straße an. Weiterhin zündeten sie ein Stück Pappe an und verrußten damit die Hauswand. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / ...

