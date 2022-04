LPI-G: Polizei nach Hilferufen mit Hubschrauber im Einsatz

Gera (ots) - Gera: Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zu einem Verkehrsunfall auf einem Baumarktparkplatz in Gera aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Am Samstag (16.04.2022) Vormittag meldete sich der Unfallverursacher (66) bei der Geraer Polizei und teilte mit, dass er gegen 11:00 Uhr beim Ausparken mit seinen schwarzen Hyundai auf dem Baumarkparkplatz Am Elsterdamm einen dort geparkten Pkw ...

mehr