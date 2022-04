Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verfolgungsfahrt von Gera nach Großebersdorf - Flüchtende gestellt

Gera (ots)

Gera/Großebersdorf: Zwischen Gera und Großebersdorf ereignete sich gestern Abend (19.04.2022) eine Verfolgungsfahrt. Was war passiert? Als ein Pkw Mitsubishi gegen 20.40 Uhr in Gera einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, beschleunigte der bis dato unbekannte Fahrer plötzlich, um sich den Beamten zu entziehen. Auf insgesamt knapp 17 km flüchtete der Fahrzeugführer in der Folge mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, bevor er in der Ortslage Großebersdorf gestoppt werden konnte. Nach der Anhaltung leistete der 32-jährige Beifahrer Widerstand gegen die Beamten. Neben ihm wurde eine 28-jährige Frau als Fahrerin festgestellt. Im Verlauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass beide das Fahrzeug während der Flucht führten und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Im Fahrzeug selbst fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel und diverse hochwertige Werkzeuge, die sichergestellt wurden. Mit den beiden Fahrzeugführern wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da der 32-Jährige in Deutschland keinen festen Wohnsitz hat, ordnete die Staatsanwaltschaft zudem die Erhebung einer Sicherheitsleistung an. Beide müssen nun mit mehreren Anzeigen rechnen. (JMV)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell