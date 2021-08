Polizei Dortmund

POL-DO: Verkehrsunfall auf der A 1 bei Unna - offenbar Alkohol im Spiel

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0810

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (30.7.) gegen 21.30 Uhr auf der A 1 bei Unna ist ein Autofahrer schwer verletzt worden. Der zweite Fahrer war offenbar alkoholisiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 66-Jähriger aus Osnabrück mit seinem Volvo auf der A 1 in Richtung Bremen unterwegs. Aufgrund eines technischen Defekts blieb sein Wagen in Höhe der Anschlussstelle Kamen-Zentrum stehen. Der Mann stieg aus und schob das Auto noch ein Stück über den Verzögerungsstreifen, in Richtung der Ausfahrt. Als er an einer leichten Anhöhe nicht mehr weiterkam, holte der 66-Jährige zur Absicherung ein Warndreieck aus dem Kofferraum. In diesem Moment prallte der BMW eines 43-Jährigen aus Bergkamen aus bislang ungeklärter Ursache gegen den Volvo. Der Bergkamener wollte die A 1 an der dortigen Anschlussstelle verlassen.

Bei dem Zusammenstoß erlitt der 66-Jährige schwere Verletzungen. Noch ist unklar, ob ihn der BMW oder sein eigenes Fahrzeug getroffen hatte. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der 43-Jährige schien unverletzt, kam jedoch vorsorglich ebenfalls in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme nahmen die Beamten bei dem Fahrer aus Bergkamen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Vortest fiel positiv aus, sodass ein Arzt ihm schließlich Blutproben entnahm. Die Polizisten stellten zudem den Führerschein des 43-Jährigen sicher.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf knapp 30.000 Euro.

