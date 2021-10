Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Tauberbischofsheim: In Bushaltestelle geprallt

Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit ist ein 23-Jähriger am Montagmittag mit seinem BMW in eine Bushaltestelle in Tauberbischofsheim gefahren. Gegen 12 Uhr befuhr der junge Mann die Straße "Am Wört" in nördlicher Richtung. An der Einmündung mit der Wörtstraße bog er nach links in diese ab. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte mit dem BMW in die Bushaltestelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Ahorn: Roter VW Golf gesucht

Hat ein roter VW Golf am Montagmorgen einen Daimler Vito in Ahorn gestreift? Die Polizei ermittelt nach der Unfallflucht, die sich gegen 7 Uhr auf der Kreisstraße an der Einmündung zur Landesstraße 514 in Richtung Eubigheim ereignet hat. Weitere Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefonnummer 09341 810.

Creglingen: Motorradfahrer verunfallt

Ein 21-Jähriger ist am Montagnachmittag in Creglingen mit seinem Kraftrad ins Schleudern geraten und mit einer Schutzplanke kollidiert. Gegen 15.30 Uhr war der Mann auf der Landesstraße unterwegs. Auf nasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Neben der Polizei waren auch ein Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort. Wie sich herausstellte war der Mann glücklicherweise nur leicht verletzt. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Weikersheim: Randale auf dem Schulhof

Mit Zerstörungswut haben sich Unbekannte am Wochenende in einem Innenhof einer Weikersheimer Schule herumgetrieben. Sie randalierten im Zeitraum von Samstagmittag bis Montagfrüh an dem Gebäude in der Laudenbacher Straße. Dabei beschädigten sie eine Ablaufrinne an einem Baumbeet sowie eine Treppenstufe und einen Baum. Außerdem nahmen sie Pflastersteine vom Boden auf und warfen diese herum, wobei die Steine zerbrachen. Der Polizeiposten Weikersheim bittet unter der Telefonnummer 07934 99470 um Hinweise auf die Randalierer.

Lauda-Königshofen: Alkoholisiert auf Auto aufgefahren

Vermutlich alkoholisiert ist ein 31-Jähriger am Montagnachmittag in Lauda-Königshofen mit seinem Fahrrad auf einen geparkten Pkw aufgefahren. Gegen 16 Uhr war der Mann stadteinwärts auf der Pfarrstraße unterwegs. Bei der Kollision zog er sich schwere Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,8 Promille. Daraufhin musste der Mann eine Blutprobe abgeben. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro.

Tauberbischofsheim: 45.000 Euro Sachschaden bei Autokollision

Sachschaden in Höhe von circa 45.000 Euro ist das Ergebnis einer Kollision am Montagmittag in Tauberbischofsheim. Gegen 12.30 Uhr war ein 69-Jähriger mit seinem VW Golf in Fahrtrichtung Landesstraße 576 auf dem Kreuzweg unterwegs. Als er die Landesstraße überqueren wollte, um auf die gegenüberliegende Heckfelder Straße zu fahren, übersah er den von links kommenden Mercedes-Benz einer 37-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß brachten Rettungswagenbesatzungen den Mann und die Frau sowie ein im Benz mitfahrendes Kind vorsorglich in ein Krankenhaus. Alle blieben nahezu unverletzt.

Ahorn: Kollision zwischen Opel und BMW

In einer Linkskurve in Ahorn ist ein 26-Jähriger am Montagmorgen mit seinem Opel von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war gegen 7.30 Uhr auf der Landesstraße 1095 in östlicher Fahrtrichtung unterwegs. Als er nach rechts gegen die Leitplanke prallte, lenkte er nach links, wobei es zu einer Kollision mit einem überholenden BMW kam. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro. Verletzt wurden weder der 26-Jährige noch der 30-Jährige.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell