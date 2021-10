Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.10.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Bretzfeld: Unfall mit Verletzten auf regennasser Fahrbahn

Auf regennasser Fahrbahn kam es am Montagmittag auf der Landesstraße 1035 zu einem Unfall mit zwei Verletzten. Ein 59-Jähriger war gegen 13.15 Uhr mit seinem Volvo von Scheppach in Richtung Eschenau unterwegs. In einer scharfen Rechtskurve war er offensichtlich zu schnell unterwegs und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden 39-jährigen Fahrzeuglenker. Beide Fahrer kamen leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 16.000 Euro.

Cappel: Fensterscheibe von Radfahrerverein eingeworfen

Eine Fensterscheibe des Radfahrervereins Hohenlohe Öhringen wurde letzte Woche Ziel eines Steinewerfers. Ein Unbekannter zerstörte die Scheibe des in der Haller Straße gelegenen Vereinsheims zwischen Dienstag, den 28. September und Sonntag, den 03. Oktober. Der Schaden beträgt rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter Telefon 07941 9300 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell