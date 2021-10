Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.10.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Grüner Mini Cooper auf Busspur gewechselt, zwei Verletzte

Nachdem ein Linienbus am Freitagmittag fast mit einem grünen Mini Cooper kollidiert wäre, sucht die Polizei nach Zeugen. Gegen 12.30 Uhr fuhr der 55-jährige Busfahrer auf dem von der Fahrbahn abgegrenzten Busstreifen der Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Südstraße. Währenddessen wechselte die Person am Steuer des Minis vom rechten Geradeausfahrstreifen zwischen den Abgrenzungen nach rechts auf den Busfahrstreifen, um anschließend auf den Rechtsabbiegerfahrstreifen zu fahren. Durch das Manöver musste der Busfahrer den Linienbus voll abbremsen, um eine Kollision mit dem Mini zu verhindern. Zwar kam es nicht zum Zusammenstoß, aber durch das Bremsmanöver zogen sich zwei Fahrgäste leichte Verletzungen zu. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Ford beim Ausparken beschädigt

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am Wochenende einen parkenden Ford beschädigt. Dieser stand im Zeitraum von Samstag, 15 Uhr bis Sonntag, 15 Uhr am Fahrbahnrand der Werderstraße. Am Ford befinden sich Lackantragungen, die auf ein blaues Verursacherfahrzeug schließen lassen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 74790.

Neckarsulm: Von Bronzefarbenem BMW gefährdet?

Nach der Trunkenheitsfahrt eines Mannes mit einem bronzefarbenen 3er-BMW in Neckarsulm am Sonntagmorgen sucht die Polizei nach möglichen Geschädigten oder Zeugen. Gegen 10.30 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt, weil der BMW während seiner Fahrt von der Felix-Wankel-Straße über die Wehrbrücke in Richtung Obereisesheim mehrfach trotz Gegenverkehr über die Mitteillinie fuhr. Dabei hätten einzelne Fahrzeuge stark abbremsen müssen. Später stellte eine Streifenwagenbesatzung den BMW samt Fahrer auf einem Supermarktparkplatz fest. An dem Auto befand sich ein frischer Unfallschaden. Nun sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer, die von dem BMW-Fahrer gefährdet wurden oder diesen bei der Fahrt beobachtet haben. Auch Zeugen, die Angaben zu einem eventuellen Unfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Ittlingen: Hausstand im Bederwäldchen entsorgt

Einen gesamten Haushalt hat eine unbekannte Person am Sonntagmittag im Wald in Ittlingen entsorgt. Der Müll befindet sich auf einem Waldweg im Bederwäldchen. Vermutlich nutzte der oder die Unbekannte zum Transport ein größeres Fahrzeug. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 07262 60950.

Weinsberg: 40.000 Euro Sachschaden nach Abbremsmanöver

Insgesamt circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagmittag auf der Autobahn 6 bei Weinsberg. Nachdem eine 24-Jährige zwischen den Anschlussstellen Weinsberg und Bretzfeld in Fahrtrichtung Nürnberg verkehrsbedingt stark abbremsen musste, konnte ein 23-jähriger Mazda-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen. Der Mazda prallte auf den vorausfahrenden Audi. Auch eine 21-jährige Seat-Fahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und fuhr auf den Mazda auf. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 23-Jährige und die 21-Jährige zogen sich leichte Verletzungen zu.

Heilbronn-Böckingen: 14 Fahrzeuge zerkratzt

Mindestens 14 geparkte Fahrzeuge hat eine unbekannte Person in der Nacht auf Samstag in der Klingenberger Straße zerkratzt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 10.000 Euro. Zeugenhinweise gehen an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060.

Heilbronn: Radfahrer beim Abbiegen übersehen

Ein 74-jähriger Autofahrer hat am Samstagmittag einen 49-jährigen Fahrradfahrer in Heilbronn angefahren. Gegen 13 Uhr war der Senior auf der Etzelstraße von Westen her kommend in Richtung Weipertstraße unterwegs. Als er an dem Fußgängerübergang nach rechts abbiegen wollte, kollidierte er mit dem Radfahrer. Dieser befuhr den Geh-/Radweg entgegen der Fahrtrichtung. Bei dem Zusammenstoß stürzte er zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Leingarten: In der Dunkelheit alkoholisiert über die Bundesstraße gelaufen

Ein 36-Jähriger hat am Samstagabend bei Dunkelheit und in alkoholisiertem Zustand, ohne auf den Verkehr zu achten, zu Fuß die Bundesstraße 293 in Leingarten überquert. Hierbei erfasste ihn eine aus Richtung Heilbronn kommende 20-Jährige mit ihrem Pkw. Diese versuchte zuvor noch durch Ausweichen und einer Vollbremsung einen Unfall zu vermeiden, was ihr jedoch nicht mehr gelang. Bei dem Zusammenprall erlitt der 36-Jährige glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn in ein Krankenhaus. 2,3 Promille hatte er laut eines Atemalkoholtests im Körper. An dem Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Eppingen: Einmal nicht geguckt, schon hat's gekracht

Schäden in Höhe von rund 10.000 Euro und sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Samstagvormittag in Eppingen. Ein 33-Jähriger fuhr mit seinem Seat gegen 10 Uhr rückwärts aus einem Stellplatz an der Adelshofer Straße. Dabei übersah er vermutlich den bereits dort fahrenden VW eines 40-Jährigen. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der am Seat ein Schaden in Höhe von rund 2.000 und am VW in Höhe von circa 8.000 Euro entstand. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der VW musste abgeschleppt werden.

Heilbronn: BMW von Unbekanntem beschädigt - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Samstagabend einen in der Heilbronner Mauerstraße geparkten BMW X1 und machte sich danach einfach aus dem Staub ohne den Schaden zu melden. Zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr fuhr die unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug die Straße entlang und blieb dabei wohl an dem BMW hängen. Dabei entstanden Schäden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell