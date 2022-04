Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Straelen - Motorroller gerät in Brand

Zeugen gesucht

Straelen (ots)

Ein Radfahrer bemerkte am Sonntagmorgen (24. April 2022) gegen 03:50 Uhr einen Feuerschein an einem Motorroller, der auf dem Radweg an der Venloer Straße, etwa 300 Meter vor der Dammerbrucher Straße abgestellt war. Der Zeuge informierte die Feuerwehr, bis zu deren Eintreffen der Roller in Vollbrand stand. Das Kleinkraftrad wurde durch das Feuer zerstört. Unklar ist bislang, wem das Fahrzeug gehörte. Zeugenangaben nach zufolge soll der herrenlose Roller dort schon seit längerem gestanden haben. Die Kripo Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Zeugenhinweise unter 02831 1250. (cs)

