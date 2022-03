Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Raub auf Juweliergeschäft

Lüdenscheid (ots)

Gegen 18:00 Uhr betrat am Dienstagabend ein bislang unbekannter Täter das Juweliergeschäft am Graf-Engelbert-Platz. Er ließ sich von der Mitarbeiterin ein Armband zeigen. Nachdem er dieses in Augenschein genommen hatte, verließ er den Laden wieder. Gegen 18:30 Uhr betrat er nochmals den Laden und ließ sich erneut das Armband zeigen. Als die Mitarbeiterin es ihm vorführte, holte er eine schwarze Schusswaffe aus der Jackentasche, bedrohte sie und entriss er ihr das Armband. Die Mitarbeiterin flüchtete in einem unaufmerksamen Moment des Täters aus dem Geschäft und rief um Hilfe. Daraufhin lief der Täter in den hinteren Bereich des Geschäftes, griff noch nach einem Collier und flüchtete fußläufig durch einen Hinterausgang in unbekannte Richtung. Durch die Hilferufe der Frau wurden sofort Zeugen auf den Vorfall aufmerksam. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bisher erfolglos. Die Mitarbeiterin konnte den Täter wie folgt beschreiben: - männlich - ca. 20-25 Jahre alt - dunkles kurzes Haar - dunkle blaue Jacke - Jeanshose Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351-9099-0 entgegen. (wib)

