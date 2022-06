Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Neersen: Rotlicht missachtet - Zwei Verletzte bei Unfall zwischen PKW und E-Scootern

Willich-Neersen (ots)

Am Mittwoch kam es in Neersen im Bereich der Kreuzung Bökel / Grenzweg gegen 15:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Viersener befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße Bökel in Fahrtrichtung Viersen. In Höhe des Grenzwegs missachtete er offenbar das Rotlicht der dortigen Lichtzeichenanlage und stieß mit einer 29 Jahre alten Frau aus Viersen und einem 32jährigen Viersener zusammen, die beide mit ihren E-Scootern die Straße überquerten. Dabei wurde der 32-Jährige leicht und seine Begleiterin schwer verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Unfallstelle wurde für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter 02162/377-0 beim Verkehrskommissariat Viersen zu melden. /TK (557)

