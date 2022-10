Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt/Nieder-Modau: Einfamilienhaus im Visier Krimineller

Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt/Nieder-Modau (ots)

Ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Schloßberg" geriet am Mittwoch (26.10.) in das Visier Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand hebelten sie eine Tür auf und gelangten ins Innere. Im Anschluss durchwühlten sie mehrere Räume und Schränke. Nach jetzigem Kenntnisstand flüchteten sie ohne Beute in unbekannte Richtung. Dennoch entstanden Schäden, die auf circa 200 Euro geschätzt werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Darmstädter Kriminalpolizei (K21/22) unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

